Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu'ndan Amsterdam'da sürpriz nikah

Uzun süredir müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşayan Işın Karaca, birkaç ay önce evlilik sorularına yanıt vermiş ve "Evli olup olmamamız önemli değil, birlikte çok şey paylaşıyoruz, öyle bir vaktimiz de yok" demişti.
SÜRPRİZ NİKAH
Ünlü şarkıcı, bu açıklamasından aylar sonra Yapıcıoğlu ile Amsterdam'da nikah masasına oturdu.
Işın Karaca, Amsterdam'daki nikahtan ilk fotoğrafları, sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
DAHA ÖNCE ÜÇ EVLİLİK YAPMIŞTI
Öte yandan ilk evliliğini Soner Kıvanç ile yapan Karaca, 2011-2013 yılları arasında Sedat Doğan ile evli kalmıştı. 2016'da Tuğrul Odabaş ile evlenen Işın Karaca, 2019'da boşanmıştı.
Karaca'nın Erda Kıvanç adında bir oğlu ve Sedat Doğan ile evliliğinden dünyaya gelen Mia adında bir kızı bulunuyor.
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