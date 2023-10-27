Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu'ndan Amsterdam'da sürpriz nikah

Uzun süredir müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşayan Işın Karaca, birkaç ay önce evlilik sorularına yanıt vermiş ve "Evli olup olmamamız önemli değil, birlikte çok şey paylaşıyoruz, öyle bir vaktimiz de yok" demişti.



SÜRPRİZ NİKAH

Ünlü şarkıcı, bu açıklamasından aylar sonra Yapıcıoğlu ile Amsterdam'da nikah masasına oturdu.



Işın Karaca, Amsterdam'daki nikahtan ilk fotoğrafları, sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

