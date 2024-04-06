Isla Fisher ile Sacha Baron Cohen boşandıklarını açıkladı

2001 yılında Avustralya'da bir partide tanışan Isla Fisher ve Sacha Baron Cohen, uzun bir nişanlılık süreci ardından 2010 yılında dünyaevine girmişti.
Hollywood'un komik çiftleri arasında yer alan ve üç çocukları olan Isla Fisher ve Sacha Baron Cohen'den üzen haber geldi. Oyuncu çift, geçtiğimiz yıl boşandıklarını açıkladı.
"ÇOCUKLARIMIZA OLAN SEVGİMİZİ SONSUZA KADAR PAYLAŞACAĞIZ"
Sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayınlayan ikili, “Yirmi yıldan fazla süren uzun bir tenis maçının ardından nihayet raketlerimizi bırakıyoruz. 2023 yılında evliliğimizi sonlandırmak için ortaklaşa dava açtık" dedi.
"Her zaman gizliliğimize öncelik verdik ve bu değişiklik üzerinde sessizce çalışıyoruz" diyen ünlü çift, "Çocuklarımıza olan bağlılığımızı ve sevgimizi sonsuza kadar paylaşacağız. Ailemizin mahremiyet isteğine saygı duyduğunuzu içtenlikle takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.
TANIŞTIKLARI GÜNÜ BÖYLE ANLATMIŞTI
Öte yandan Sacha Baron Cohen, 2020 yılında The New York Times'a verdiği röportajda Fisher ile tanıştıkları ilk günü şu sözlerle anlatmıştı:
Çok komikti. Çok gösterişli bir partideydik ve partideki diğer insanlarla dalga geçerken birbirimize bağlandık.
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