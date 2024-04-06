Isla Fisher ile Sacha Baron Cohen boşandıklarını açıkladı

"ÇOCUKLARIMIZA OLAN SEVGİMİZİ SONSUZA KADAR PAYLAŞACAĞIZ"

Sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayınlayan ikili, “Yirmi yıldan fazla süren uzun bir tenis maçının ardından nihayet raketlerimizi bırakıyoruz. 2023 yılında evliliğimizi sonlandırmak için ortaklaşa dava açtık" dedi.



"Her zaman gizliliğimize öncelik verdik ve bu değişiklik üzerinde sessizce çalışıyoruz" diyen ünlü çift, "Çocuklarımıza olan bağlılığımızı ve sevgimizi sonsuza kadar paylaşacağız. Ailemizin mahremiyet isteğine saygı duyduğunuzu içtenlikle takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.