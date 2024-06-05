İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün, Bambaşka Sohbetler'de

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün oldu. Ceyda Düvenci’nin “Heyecanlısınız festival geldi. 1-14 Haziran arası olacak, çok önemli. Canım Tan Sağtürk, sevgilerimizi iletelim ona, çok kıymetli bir mertebede şu anda ve bunun ne katkısı oldu size? Dünya çapında önemli bir baletin, bu kadar kıymetli başarılara imza atmış bir sanatçının konusunda üst mertebede yer alıyor olması size nasıl bir katkı sağladı?” sorusuna İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün şu yanıtı verdi: “Aslında bahsettiğimiz kurumlar çok değerli ve köklü kurumlar yöneticilerin yanı sıra. Tabii yöneticiler bu kurumların yapısına ve yaklaşımına renk veriyor. Tan Sağtürk ile beraber ben de 6 aydır devlet operası sanat yönetmeniyim, aynı zamanda o kurumda solist sanatçıyım. Empati, birbirini dinlemek ve olaylara yaklaşım şekillerini çeşitlendirmek, kendi fikrini evirebilmek bunlar hepsi çok büyük yetiler. Bu yetiye de sahne üzerindeki insanlar ve sanatçı kimliği çok gelişkin insanlar ulaşabiliyor. Tan Sağtürk ile varılan nokta bence kazanılan başarıların ve kazanılacak başarıların temel nokası da bu açıkçası. Ben dahil benim ekibimle birlikte şu an devlet opera balesinde 6 opera ve bale evi var o yöneticilerinde motivasyon noktası bu. O yüzden bunlar bizi çok motive ediyor. En büyük kazanım bu oluyor.”

"2010 KÜLTÜR BAŞKENTİYLE BAŞLADI BU MACERA" Ceyda Düvenci “15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’nde çok önemli bir şey var. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşecek gösteriler. 14 Haziran tarihi değil mi?” sorusuna İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün, “1-14 Haziran arasında Kadıköy Süreyya Opera sahnesinden ve Atatürk Kültür Merkezi’nden İstanbul’un iki yakasından dünyaya sanat çağrısı yapıyoruz bizim mottomuz bu çünkü İstanbul'a yakışan bu köprü algısı her zaman dillerde dolaşır Asya'yla Avrupa'yı birleştiriyor fakat nasıl birleştiriyor, altını nasıl dolduruyoruz ve evrensel öğelerle altını doldurabiliyor muyuz? İstanbul Uluslararası Opera ve Bale Festivali 15. kez düzenliyor, 2010 kültür başkentiyle başladı bu macera ve opera şehre iniyor diye başladı, bu mottoyla daha sonra tabii ki bu bilinçle kendi halkımızla daha iyi bütünleşecek. Şimdi de bu senenin en büyük mottolarundan biri de çocuklar ve gençler için ilk defa etkinlikler düzenliyoruz. Şimdi bir sanatçıya neden hayran olunuyor, ben hep düşünüyorum; rafine bir şekilde doğru çocukluğunu bulan insan sanatçı kimliğini bulabiliyor işte bu çok önemli. Bunu bulabilen insana işte insanlar hayran oluyor ve her yorumladığı eserde, sahneye çıkan ve kendini yaşayan her sanatçıda mutlaka çocukluğuyla birlikte o sahnede.” yanıtını verdi.