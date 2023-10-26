Jacob Elordi hayran olduğu ilk ünlüyü açıkladı

Son olarak Sofia Coppola'nın yakında gösterime girecek filmi "Priscilla"da Elvis Presley'yi canlandıran Jacob Elordi, "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"a konuk oldu.
"ELVIS HAYRANI OLARAK BÜYÜMEDİM"
Bir Elvis hayranı olarak büyüyüp büyümediği sorusuna yanıt veren Jacob Elordi, "Hayır. Elvis hakkında en çok bildiğim şey Lilo ve Stitch'ti" dedi.
"Lilo ve Stitch" filminde Lilo, Stitch'e Elvis Presley hakkında ders veriyordu.
"İNKAR ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Ardından "İlk hayran olduğun ünlü kimdi?" sorusuna da yanıt veren Elordi, "Brad Pitt, sanırım "Truva" filmindeki hali. O çok güzel bir adam. Bunu inkar etmek mümkün değil" dedi.
"BU ADAM BÜYÜLEYİCİ DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM"
Öte yandan Pitt'in "Truva" filmindeki rol arkadaşı Brian Cox, aktörü sette ilk kez gördüğü anı şöyle anlatmıştı:
"Ben heteroseksüelim ama 'Vay canına, Tanrım! Bu adam büyüleyici' diye düşündüm. İnsanın ekranda bu güzel adama karşı ne şansı olabilir ki?"
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