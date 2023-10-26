Jacob Elordi hayran olduğu ilk ünlüyü açıkladı

"BU ADAM BÜYÜLEYİCİ DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Öte yandan Pitt'in "Truva" filmindeki rol arkadaşı Brian Cox, aktörü sette ilk kez gördüğü anı şöyle anlatmıştı:



"Ben heteroseksüelim ama 'Vay canına, Tanrım! Bu adam büyüleyici' diye düşündüm. İnsanın ekranda bu güzel adama karşı ne şansı olabilir ki?"