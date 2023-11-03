Jennifer Lopez: Ben Affleck ile olmak çok daha güzel hissetmemi sağlıyor

"DAHA RAHATLAMIŞ VE KONFORLU HİSSEDİYORUM"

Evlendikleri günden beri sık sık birlikte etkinliklere katılan ve birbirleri hakkında romantik ifadeler kullanan çiftten Lopez, Vogue’a verdiği röportajda Affleck’le birlikte olmanın kendisini daha önce hissetmediği kadar güzel hissettirdiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı, "Kendimi daha da rahatlamış ve konforlu hissediyorum, bu da kendimi başka biriyle hissettiğimden çok daha güzel hissetmemi sağlıyor" dedi ve ekledi:



"Hayatımın her parçasını pişmanlık duymadan sevdiği bir aşamadayım.