Jennifer Lopez: Ben Affleck ile olmak çok daha güzel hissetmemi sağlıyor

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.
"DAHA RAHATLAMIŞ VE KONFORLU HİSSEDİYORUM"
Evlendikleri günden beri sık sık birlikte etkinliklere katılan ve birbirleri hakkında romantik ifadeler kullanan çiftten Lopez, Vogue’a verdiği röportajda Affleck’le birlikte olmanın kendisini daha önce hissetmediği kadar güzel hissettirdiğini söyledi.
Ünlü şarkıcı, "Kendimi daha da rahatlamış ve konforlu hissediyorum, bu da kendimi başka biriyle hissettiğimden çok daha güzel hissetmemi sağlıyor" dedi ve ekledi:
"Hayatımın her parçasını pişmanlık duymadan sevdiği bir aşamadayım.
"BU BENİM HAYATIM"
Öte yandan ünlü şarkıcı, birkaç ay önce de evliliklerinin birinci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutlamıştı.
Lopez, düğünden kareleri "Bir yıl önce bugün... Sevgili Ben, burada yalnız oturuyorum. Yüzük... Yüzüğüme bakıyorum, bunalmış hissediyorum. Şarkı söylemek istiyorum. Buraya nasıl geldik, geri sarmadan... Aman tanrım, bu benim hayatım" notuyla paylaşmıştı.
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