Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlilik yeminlerini yenileyecek

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.
Evlendikleri günden beri sık sık birlikte etkinliklere katılan ve birbirleri hakkında romantik ifadeler kullanan çift, bu yaz aşk tazeleyecek.
Daily Mail'in haberine göre, çift, evlilik yeminlerini yenilemek istiyor. Las Vegas'ta evlenen ikili, yıl dönümleri için büyük bir parti hazırlığında.
Yeni aldıkları 60 milyon dolarlık malikanede görkemli bir parti planlayan çift, yıllar sonra ikinci kez bir araya gelmelerini kutlayacak.
Çifte yakın kaynaklar "Ben ile Jennifer birbirlerine ilk günkü gibi aşık" ifadelerini kullandı.
"BU HAYATI SEÇMEDİLER"
Öte yandan 53 yaşındaki Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden ikiz çocukları bulunuyor. 15 yaşındaki çocukları hakkında konuşan yıldız, ünlü ebeveynlere sahip olmanın çocukları üzerindeki etkisinden bahsetmişti.
Lopez, "Ünlü ebeveynlerin çocuğu olmak herkesin anlayabileceği bir şey değil, ben onları anlıyorum çünkü bu hayatı seçmediler" ifadesini kullandı. Yıldız, "Çocuklarım bir odaya girdiğinde insanların onlar hakkında ne düşündüklerini biliyorlar. Kimse onları olduğu gibi görmüyor, bizim çocuğumuz olarak görüyor. Bu onlar için çok zor. Onları korumaya çalışıyorum" dedi.
"BİR ANNE OLARAK SUÇLULUK DUYUYORUM"
Şarkıcı, "Tanımadığın insanlar tarafından devamlı yargılanmak onları kötü etkiliyor ve kendileri gibi davranmalarını engelliyor. Devamlı kameralar tarafından izlendiklerini biliyorlar. Bunu onlara ben yaptım. Bir anne olarak suçluluk duyuyorum" dedi.
HEP EŞİNE DANIŞIYOR
Öte yandan, Lopez, kendisini kırmızı halıda hiç yalnız bırakmayan Affleck'e filmleri söz konusu olduğunda hep danıştığını söylemişti. "Argo" filmiyle Oscar kazanan 50 yaşındaki Affleck'in her zaman görüşünü aldığını belirten yıldız "Filmlerimi Ben'e gösteriyorum çünkü işinde çok iyi. Filmde neler gördüğünü ve film hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum çünkü film hala bitmiş değil, üzerinde oynama yapılabiliyor" dedi.
Filmin ilk halini Affleck'e gösterip gösterip göstermeme konusunda kararsızlık yaşadığını belirten Lopez, "Ben genelde ilk halini görmek istiyor" ifadelerini kullandı.
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