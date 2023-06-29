Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlilik yeminlerini yenileyecek

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.



Evlendikleri günden beri sık sık birlikte etkinliklere katılan ve birbirleri hakkında romantik ifadeler kullanan çift, bu yaz aşk tazeleyecek.

