Jessica Alba'dan kızına: Annen olmak dünyadaki en hassas duygu

2008 yılında Cash Warren ile dünyaevine giren ve üç çocuklu mutlu bir evliliği olan Jessica Alba, 16 yaşındaki kızı Honor'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Kızıyla bir dizi fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Bunu yazarken ağlıyorum. Annen olmak dünyadaki en hassas duygu" dedi.

"ÇOK HIZLI BÜYÜYORSUN"

Kızı Honor'ın ailesini yücelten güzel sessiz, iyileştirici enerjisi, özgünlüğü, düşünceliliği, nezaketi ve dramaya kapılmadan başkalarına yardım etme konusundaki inanılmaz yeteneğinden bahseden ünlü oyuncu, "Seni kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok seviyorum. Benim için çok hızlı büyüyorsun ama bundan daha fazla gurur duyamazdım" ifadelerini kullandı.