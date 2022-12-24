Justin Bieber müzik haklarını satıyor

Justin Bieber'ın son turnesinin kalan konserlerini Covid-19 pandemisi ve hastalığı sebebiyle gelecek yıla ertelemesinin ardından müzik haklarını satmak için görüşmeler içerisinde olduğu öğrenildi.

Variety’nin haberine göre, Bieber bu gelişmenin ardından 15 yıllık müzikal kariyerinin de bulunduğu haklarını satmak için görüşmelerini sürdürüyor.





DEFALARCA ERTELENDİ

2020 yılında başlaması planlanan turne, önce pandemi nedeniyle sonra da 28 yaşındaki Justin Bieber’ın son derece nadir görülen Ramsay Hunt sendromu yüzünden kısmi felç geçirmesi nedeniyle birkaç kez ertelendi.

Mart ayında başlayan ve Kuzey Amerika’nın çoğunu kapsayan turne, Bieber'ın hastalığıyla ilgili zorluk yaşamasından sonra kalan konserler haziran ayı başlarına ertelendi.

Bazı şirketlerin uyguladığı bir politika olan müzikal kataloğu ve yayın haklarını satın alma çalışması, Hipgnosis Songs Capital’in bugüne kadarki en büyük müzik hakları satın alması olacak.



Aynı şirket, bu yılın başlarında, ünlü şarkıcı Justin Timberlake’in şarkı kataloğu haklarını 100 milyon doların biraz üzerinde olduğu bildirilen bir anlaşmayla satın aldı.