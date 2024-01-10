Justin Timberlake neden tüm paylaşımlarını sildi?

R&B müziğin sevilen ismi Justin Timberlake, sosyal medya hesabındaki tüm paylaşımlarını sildi. 72 milyon takipçisi olarak şarkıcının bu hamlesi bazı söylentilere yol açtı.
Kimilerine göre şarkıcı yeni bir albüm veya şarkı hazırlığında. Kimilerine göre ise eski sevgilisi Britney Spears'ın anı kitabındaki açıklamaları nedeniyle şarkıcı hesabını sıfırladı. Spears, "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) adlı kitabında Justin Timberlake ile birlikte olduğu dönemde hamile kaldığını ve kürtaj yaptırdığını söylemişti. Şarkıcı anı kitabında "Justin bebek sahibi olmaya hazır olmadığımızı söyledi" ifadelerine yer vermişti.
42 yaşındaki Timberlake bu açıklamaların ardından sosyal medyada tepkilerin odağı olmuştu.
Çift, 1999-2002 yılları arasında birlikteydi. İkili birlikteliğe başladıklarında Spears o sırada 17, Timberlake ise 18 yaşındaydı.
YENİ ŞARKI MI GELİYOR?
Timberlake'in sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını silmesinin bir başka nedeni ise yeni bir şarkı hazırlığında olması olabilir.
Sosyal medya hesaplarını temizleme veya silme işlemini daha önce birçok şarkıcı ve ünlü isim, yeni bir albüm ve proje öncesi sık sık yapmıştı.
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