Justin Timberlake neden tüm paylaşımlarını sildi?

R&B müziğin sevilen ismi Justin Timberlake, sosyal medya hesabındaki tüm paylaşımlarını sildi. 72 milyon takipçisi olarak şarkıcının bu hamlesi bazı söylentilere yol açtı.

Kimilerine göre şarkıcı yeni bir albüm veya şarkı hazırlığında. Kimilerine göre ise eski sevgilisi Britney Spears'ın anı kitabındaki açıklamaları nedeniyle şarkıcı hesabını sıfırladı. Spears, "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) adlı kitabında Justin Timberlake ile birlikte olduğu dönemde hamile kaldığını ve kürtaj yaptırdığını söylemişti. Şarkıcı anı kitabında "Justin bebek sahibi olmaya hazır olmadığımızı söyledi" ifadelerine yer vermişti.

42 yaşındaki Timberlake bu açıklamaların ardından sosyal medyada tepkilerin odağı olmuştu.