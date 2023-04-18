K-Pop grubu BTS üyelerinden J-Hope'tan asker tıraşlı paylaşım

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap, J-Hope'un 5 haftalık temel eğitim için Gangwon'daki askeri eğitim kampına gittiğini bildirdi.



"SAĞ SALİM DÖNECEĞİM"

J-Hope, son canlı yayında hayranlarına "Endişelenmeyin çünkü sağ salim döneceğim. Geçen hafta 'Ben ne yapacağım?' duygusuna kapılmıştı. Ama şimdi o kadar iyiyim ki böyle hissetmenin sorun olup olmadığını merak ediyorum" sözleriyle seslenmişti.



Güney Kore, 2020'de BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirmişti.