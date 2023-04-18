K-Pop grubu BTS üyelerinden J-Hope'tan asker tıraşlı paylaşım

Bugün askerlik hizmetine başlayan 29 yaşındaki J-Hope, traş olduktan sonra verdiği pozu paylaştı.
J-Hope, BTS hayranlarının kullandığı topluluk platformu Weverse'teki gönderisine "Sizi seviyorum ARMY. Gideceğim ve sağ salim döneceğim" notunu düştü.
Fotoğrafa binlerce yorum atan BTS hayranları, grubun verdiği aradan duydukları üzüntüyü dile getirdi.
"KISA SAÇ YAKIŞMIŞ"
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Dikkat et ve sağlıklı kal. ARMY sevdiğiniz ve keyif aldığınız şeyleri yayınlayıp destekleyerek pozitif kalmanız için elinden geleni yapacak. Lütfen Jin'e bizden selam söyle. Sizi özleyeceğiz" dedi.
Bir başka BTS hayranıysa "Saç sana yakışmış. Ülkeye hizmet ederkenki sadakatin, onurun ve görev bilincin sebebiyle seni saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap, J-Hope'un 5 haftalık temel eğitim için Gangwon'daki askeri eğitim kampına gittiğini bildirdi.
"SAĞ SALİM DÖNECEĞİM"
J-Hope, son canlı yayında hayranlarına "Endişelenmeyin çünkü sağ salim döneceğim. Geçen hafta 'Ben ne yapacağım?' duygusuna kapılmıştı. Ama şimdi o kadar iyiyim ki böyle hissetmenin sorun olup olmadığını merak ediyorum" sözleriyle seslenmişti.
Güney Kore, 2020'de BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirmişti.