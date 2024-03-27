Kadir İnanır'dan iyi haber geldi: İletişim kurabiliyor, cevap veriyor

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.



Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi. Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.

JÜLİDE KURAL'DAN YENİ AÇIKLAMA



İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural da açıklama yaptı. İşte Kural'ın açıklaması:

"Değerli halkımız, merak ettiğinizi bildiğimden hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır'ın son durumuna ilişkin bilgileri sizinle paylaşmak isterim. Doktorlarımızın amacı aslında dün itibarıyla Kadir İnanır'ı entübe halinden çıkarıp doğal süreci başlatmaktı bildiğiniz gibi. Onu seven biz bir an önce uyandırılmanın gerçekleşmesini istiyorduk elbette. Ancak sürecin hassasiyeti nedeniyle doktorlar bir gece daha bekleme kararı aldı."