Kar küreme aracının altında kalan Jeremy Renner: Hepsi benim hatam

"HEPSİ BENİM HATAM"



Yeğenini kurtarmak için kendi hayatını hiçe sayan Renner, verdiği röportajda yaşanan korkunç olayla ilgili konuştu. Oyuncu, ABC News muhabiri Diane Sawyer’a “Bu benim hatam ve bedelini ödedim” dedi.



Renner, “Hareketlerim, bu kadar çok acıya neden olduğu için kendimi kötü hissediyorum” ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Ailenin kamyonlarından birini kardan kaldırıma çıkarmak için sabanı kullanan Renner, kamyon ile sabanı birbirine bağlayan zincirleri çözmüş olan yeğeni Alex’in güvenliği konusunda endişelendiğini söyledi. Renner, Alex’e bakmak için el frenini çekmeden bir ayağını dışarı çıkardığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Kar küreme makinesinin yuvarlanıp yeğenini ezeceğinden endişelenen Renner, onu durdurmak için araca geri atlamaya çalıştığını söyledi. Oyuncunun 30’dan fazla kemiği kırıld ve akciğeri iflas etti.

