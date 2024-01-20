Kayahan'ın hayatı film oluyor: Hangi isimler düşünülüyor?

Efsane sanatçı Kayahan'ın hayatını anlatan film için hazırlıklar sürüyor. Sanatçının kızı Beste Açar film hakkında konuştu. Aramızda Kalmasın'a konuşan Açar, filmde yer almasını düşündüğü isimleri açıkladı.

Açar, "Filmin hikayesi ortaya çıktı şimdi de yapımcılarla görüşüyoruz. Büyük ihtimalle mayıs ayında çekimlere başlayacağız. 1969 ile 1990 yılları arasındaki babamı anlatacağız. Nasıl Kayahan oldu ve hangi yollardan geçtiğini kimse bilmiyor" dedi.

Eda Ece'yi çok beğendiğini dile getiren Beste Açar "Onun kişiliğini çok seviyorum. Duruşunu, doğalığını çok seviyorum. Oyunculuğuna bayılıyorum. Eğer olursa ona bir teklif gidecek bizim tarafımızdan. Kabul ederse beni oynamasını çok isterim" ifadelerini kullandı.