Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant'ten depremzedelere yardım çağrısı

Hollywood'un en yardımsever ünlülerinden biri olarak bilinen Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant, son paylaşımıyla Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlere dikkat çekti.



Resim, video, heykel gibi sanat dallarını bir araya getiren çalışmalarıyla tanınan Grant, Instagram hesabında bir magazin hesabının paylaşımına yer verdi.



Takipçilerinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan Alexandra Grant "Bugün, sevgiyi en geniş anlamıyla yaşayacağımız bir gün. Küresel toplum için ve henüz tanışmadığımız insanlarla empati kurmak için" diye yazdı.



Paylaşımında depremin büyüklüğü ve etkilediği alan hakkında bilgiler veren Grant, yıkıcı etkilerini anlattı. Sonra da takipçilerini depremzedelere yardıma çağırdı.