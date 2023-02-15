Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant'ten depremzedelere yardım çağrısı

Keanu Reeves'in sevgilisi olarak adını duyuran görsel sanatçı olan Alexandra Grant, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'deki büyük depremden etkilenen insanlar için yardım çağrısında bulundu.

Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant'ten depremzedelere yardım çağrısı

Hollywood'un en yardımsever ünlülerinden biri olarak bilinen 'in sevgilisi Alexandra Grant, son paylaşımıyla Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlere dikkat çekti.

Resim, video, heykel gibi sanat dallarını bir araya getiren çalışmalarıyla tanınan Grant, Instagram hesabında bir hesabının paylaşımına yer verdi.

Takipçilerinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan Alexandra Grant "Bugün, sevgiyi en geniş anlamıyla yaşayacağımız bir gün. Küresel toplum için ve henüz tanışmadığımız insanlarla empati kurmak için" diye yazdı.

Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant'ten depremzedelere yardım çağrısı - 1

Paylaşımında depremin büyüklüğü ve etkilediği alan hakkında bilgiler veren Grant, yıkıcı etkilerini anlattı. Sonra da takipçilerini depremzedelere yardıma çağırdı.

Dünyaca ünlü yıldızlardan deprem paylaşımları

Dünyaca ünlü yıldızlardan paylaşımları

Haberi Görüntüle

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...