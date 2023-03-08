Kerem Bürsin ameliyat oldu

Güneşi Beklerken, Sen Çal Kapımı, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Şeref Meselesi gibi yapımlarda aldığı rollerle tanınan oyuncu Kerem Bürsin dün ameliyat oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bel fıtığı tanısı nedeniyle ameliyat olan Bürsin bugün evine geçti.

Oyuncunun, bir süre dinlendikten sonra yeni projeleri için çalışmaya devam edeceği öğrenildi.



Ameliyat süreci ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan oyuncu, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayınladı. Bürsin paylaşımında "Bir gün değil... Her gün Dünya Kadınlar Günü" dedi.