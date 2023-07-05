Kevin Spacey hakkında yeni iddia: Filmdeki karakteri gibi davranıyordu

"KARAKTERİ GİBİ DAVRANIYORDU"

Variety'nin haberine göre, oyuncunun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden bir kişi, Spacey'nin "Se7en" (Yedi) filmindeki karakteri gibi davrandığını iddia etti. Oyuncunun kendisine uygunsuz bir şekilde dokunduğunu belirten şahıs, "Yedi filmindeki karakteri gibi davranıyordu. Biraz korkutucuydu. Ama karakteri kadar kötü değildi" dedi.



David Fincher imzalı 1995 tarihli filmde, Spacey yedi ölümcül günahtan ilham alarak cinayet işleyen bir seri katili canlandırıyordu.



MEDYAYI SUÇLADI

Spacey'nin bir cinsel taciz davası düşse de halen Londra'da cinsel taciz davasında yargılanmaya devam ediyor. Amerikalı oyuncu, "Medya beni bir canavar gibi göstermek için elinden geleni yaptı ama insanlardan sevgiden başka bir şey görmedim" demişti.