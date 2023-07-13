Kim Kardashian'dan Kanye West yorumu: Evlendiğim adamdan çok farklı

Geçtiğimiz yıl mart ayında 6 yıllık evliliklerini resmen sonlandıran Kim Kardashian ve Kanye West gündem olmaya devam ediyor. The Kardashians adlı realite şovda West ile ayrılığından bahseden 42 yaşındaki Kim Kardashian, boşanma sonrası çok acı çektiğini dile getirdi.



Bir bölümde West'in müzik enstrümanlarını bulan Kardashian "İşte bu bildiğim Kanye. Ama eski gibi olmayacağını bilmek çok kötü, çok zor" ifadelerini kullandı.



Kardeşi Khloe'ye sarılan yıldız "İnsanın ne kadar değiştiğini fark etmemesi çok berbat bir şey. Bir gün o eski halini göreceğini umuyorsun. Umarım görürüm" dedi.

"EVLENDİĞİM ADAMDAN ÇOK FARKLI" Sözlerine devam eden Kardashian "Benim için çok kafa karıştırıcı bir durum. Şu an olduğu kişi, evlendiğim adamdan çok farklı. Ben o kişiyi sevdim ve o kişiyi hatırlıyorum. O halini yeniden görmek için elimden geleni yapacağım" dedi. "ONUN İÇİN ÇOK ÜZÜLÜYORUM" West ile 4 çocuk sahibi olan yıldız "Onun için çok üzülüyorum. Kendisi için üzüldüğünü hiç sanmıyorum. Bunu nasıl yapacağını bildiğinden bile emin değilim" ifadelerine yer verdi.



2011 yılında birliktelik yaşamaya başlayan çiftin 2013 yılında North adında bir çocuğu oldu. Ardından Saint, Chicago ve Psalm dünyaya geldi.