Kim Kardashian'ın serveti büyüyor: Markası 4 milyar dolar değerinde

Kim Kardashian, kurucusu olduğu korse markası SKIMS ile servetini büyütüyor. 2019 yılında kurulan markanın değeri 4 milyar dolara ulaştı. 42 yaşındaki Kardashian'ın vücut şekillendirici korse markası SKIMS, spor ve yüzme kıyafetleri de sunuyor. Markanın sonbaharda erkek giyim koleksiyonu da piyasaya çıkacak.



The New York Times'ın haberine göre, markanın geçtiğimiz yıl değeri 3,2 milyar dolardı. Yıldız, markanın başarısıyla ilgili "SKIMS çok hızlı bir şekilde büyüdü, bundan gurur duyuyoruz" dedi.