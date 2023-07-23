Kim Kardashian'ın serveti büyüyor: Markası 4 milyar dolar değerinde

Ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian'ın 2019'da kurduğu vücut şekillendirici korse markası SKIMS'in 4 milyar dolar değerinde olduğu bildirildi.

Kim Kardashian'ın serveti büyüyor: Markası 4 milyar dolar değerinde

, kurucusu olduğu korse markası SKIMS ile servetini büyütüyor. 2019 yılında kurulan markanın değeri 4 milyar dolara ulaştı. 42 yaşındaki Kardashian'ın vücut şekillendirici korse markası SKIMS, spor ve yüzme kıyafetleri de sunuyor. Markanın sonbaharda erkek giyim koleksiyonu da piyasaya çıkacak.

The New York Times'ın haberine göre, markanın geçtiğimiz yıl değeri 3,2 milyar dolardı. Yıldız, markanın başarısıyla ilgili "SKIMS çok hızlı bir şekilde büyüdü, bundan gurur duyuyoruz" dedi.

Kim Kardashian'ın serveti büyüyor: Markası 4 milyar dolar değerinde - 1

Gelecek yıl markanın Los Angeles ve New York'ta mağazalarının açılması planlanıyor.

Markanın bu başarısının ardından realite şov yıldızı Kardashian'ın servetinin 1,7 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Kim Kardashian'ın serveti büyüyor: Markası 4 milyar dolar değerinde - 2

Kardashian'ın servetinin büyümesinde KKW Beauty adındaki güzellik markası da büyük rol oynuyor.

Kardashian'ın kız kardeşi Kylie Jenner, Forbes dergisi tarafından 2020 yılında dünyanın en genç milyarderi ilan edilmişti.

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