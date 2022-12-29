Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları kimler?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her pazar izleyicilerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster, 1 Aralık Cumartesi günü yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Yarışmanın yılbaşı özel bölümünde yıldızlar geçidi yaşanacak. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları kimler?

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları kimler?

Geçtiğimiz günlerde 1000.bölüm kutlamalarını yapan "Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü için de birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor. Hülya Avşar ve Sefo bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler. Usta oyuncu Oktay Kaynarca ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak.

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları kimler? - 1

gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları kimler? - 2

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 20.00'de atv'de!

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları kimler? - 3

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