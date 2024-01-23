Kırgızistan'daki deprem sonrası yakınları ulaşamamıştı: Tolgahan Sayışman'dan haber var

22 Ocak Pazartesi akşamı Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İş için Kazakistan'da olan ve deprem sonrası kendisinden haber alınamadığı iddia edilen Tolgahan Sayışman'dan haber geldi.

Kırgızistan'daki deprem sonrası yakınları ulaşamamıştı: Tolgahan Sayışman'dan haber var

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 7,0 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı, , Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.

İş için Kazakistan'da bulunan oyuncu Tolgahan Sayışman'dan deprem sonrası haber alınamadığı iddia edildi.

Kırgızistan'daki deprem sonrası yakınları ulaşamamıştı: Tolgahan Sayışman'dan haber var - 1

"SIKINTI YOK"

Kendisine ulaşılamadığı iddialarıyla gündeme gelen Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sayışman, paylaşımında "Sıkıntı yok. Şükür en güvenilir yerdeyim" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'daki deprem sonrası yakınları ulaşamamıştı: Tolgahan Sayışman'dan haber var - 2

Öte yandan 2017 yılında Almeda Abazi ile dünyaevine giren Tolgahan Sayışman'ın Efehan ve Alina adında iki çocuğu bulunuyor.

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