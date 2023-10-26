Kıvanç Talu kimdir? Dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen Kıvanç Talu kaç yaşında, nereli?

Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı.



Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi.



2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı.



Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.