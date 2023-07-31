Kıvanç Tatlıtuğ'dan spor sonrası poz

Uzun süre sonra "Aile" dizisiyle televizyon ekranlarına dönen ve şimdilerde tüm vaktini eşi ve oğluyla geçiren Kıvanç Tatlıtuğ, formunu korumaya özen gösteriyor.
Sezon arasında formunu korumak için spor salonundan çıkmayan Kıvanç Tatlıtuğ, spor sonrası çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Fit görüntüsü ve kaslarıyla dikkar çeken ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.
7 YILLIK MUTLU EVLİLİK
Stil danışmanı Başak Dizer ile 2016'da nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Zaman zaman aşk dolu pozlarını sosyal medyadan paylaşan ünlü çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
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