Kıvanç Tatlıtuğ'dan spor sonrası poz

Uzun süre sonra "Aile" dizisiyle televizyon ekranlarına dönen ve şimdilerde tüm vaktini eşi ve oğluyla geçiren Kıvanç Tatlıtuğ, formunu korumaya özen gösteriyor.

Sezon arasında formunu korumak için spor salonundan çıkmayan Kıvanç Tatlıtuğ, spor sonrası çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Fit görüntüsü ve kaslarıyla dikkar çeken ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.