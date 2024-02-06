Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dövmesi gündem oldu

Son olarak Aile dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatı ve dövmeleriyle de adından söz ettiriyor. Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıl eşi Başak Dizer (13 Nisan 1977) ve oğlu Kurt Efe'nin (15 Nisan 2022) doğum tarihlerini pusula olarak dövme yaptırmıştı.



Tatlıtuğ şimdi de baykuş dövmesi yaptırdı.