Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dövmesi gündem oldu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dövmesi sosyal medyada gündem oldu. Daha önce oğlu Kurt Efe ve eşi Başak Dizer'in doğum tarihlerini yaptıran Tatlıtuğ şimdi de baykuş dövmesi yaptırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dövmesi gündem oldu

Son olarak Aile dizisiyle adından söz ettiren oyuncu , özel hayatı ve dövmeleriyle de adından söz ettiriyor. Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıl eşi Başak Dizer (13 Nisan 1977) ve oğlu Kurt Efe'nin (15 Nisan 2022) doğum tarihlerini pusula olarak dövme yaptırmıştı.

Tatlıtuğ şimdi de baykuş dövmesi yaptırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dövmesi gündem oldu - 1

Tatlıtuğ, dövme sanatçısı Jafar Naderali'nin yaptığı dövmeyi sosyal medyada paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dövmesi gündem oldu - 2

Tatlıtuğ dövme paylaşımı sosyal medyada ses getirirken baykuşun ne anlama geldiği üzerine birçok yorum yapıldı.

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