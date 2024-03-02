Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı: Hoş geldin Ahmet Mümtaz Taylan

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen, bir ay önce beyin kanaması geçirdi. Peş peşe iki ameliyat olan Tanrıöğen'in dizdeye dönmeyeceği açıklandı. Ayrılık haberinin ardından Abdullah Ünal (Apo) karakterine 53. bölüm itibariyle deneyimli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan vereceği açıklandı.
"SENARYO YAZMAK ÇOK ZORDU"
Abdullah Bey karakterine ilişkin dizinin yapımcısı Faruk Turgut sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
Turgut "Son 5 bölüm Apo’suz senaryo yazmak çok zordu. Zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Yeni Apo’muzla senaryo eski ritmine dönecek. Hoş geldin Ahmet Mümtaz Taylan..." ifadelerini kullandı.
SETTAR TANRIÖĞEN NEDEN AYRILDI?
Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası zaman zaman geçici hafıza kaybı yaşadığı, diziyle ilgili birçok detayı ve isimleri unuttuğu öğrenildi. Usta aktör iyileşme sürecinin yavaş ilerlemesi ve zamana yayılacak olması yüzünden projeye veda etmek zorunda kaldı.
AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?
Ahmet Mümtaz Taylan 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.
Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 1989 yılında mezun olan ünlü oyuncu Hayat Şarkısı, Leyla ile Mecnun, Bir Zamanlar Anadolu'da, gibi yapımlarla adından söz ettirdi.
1989 yılından itibaren Devlet Tiyatrolarında 18 yıl süreyle oyunculuk, yönetmenlik, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. Taylan aynı zamanda bir süredir NTV'de, yayınlanan "Empati" programının sunculuğunu üstleniyor.
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