Klip çekiminde zor anlar: Shakira fareyi görünce çığlık attı

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Manuel Turrizo'yla çektiği "Copa Vacia" adlı yeni şarkısının müzik videosunun kamera arkası görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Shakira, vücudunu saran bir denizkızı kostümü ve pembe perukla çöplerin üzerinde uzandığı sahnede beliren fare nedeniyle çığlığı bastı.
46 yaşındaki şarkıcı, kalkıp kaçmaya çalışsa da kostümü nedeniyle başarılı olamadı.
"DENİZKIZLARININ BİLE BAŞINA GELEN ŞEYLER"
Pop yıldızı, paylaşımının altına "Denizkızlarının bile başına gelen şeyler" mesajını yazdı.
Aslında fare, Shakira'nın çöplerle dolu bir bataklıkta denizkızı kılığında yer aldığı klibin bir parçasıydı.
8 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Öte yandan 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığı ile adından söz ettiren Shakira'nın adı Hollwyood yıldızı Tom Cruise ve F1 pilotu Lewis Hamilton ile anılmıştı. Son olarak basketbol oyuncusu Jimmy Butler ile birlikte olduğu iddia edilen şarkıcı, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündeme gelmişti.
İspanya'da bir mahkeme, Kolombiyalı dünya yıldızı Shakira için 2018'de gelir ve servet versiginde sahtecilik yaptığı suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatmış ve şarkıcının 8 yıl hapsi istenmişti.
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