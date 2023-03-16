Kobe Bryant'ın ailesi efsane basketbolcunun anısını ölümsüzleştirdi

NBA'in efsane oyuncusu Kobe Bryant ve kızı Gianna, 2020 yılında helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Efsanevi basketbolcunun eşi Vanessa Bryant ve kızları Natalie (20), Bianka (6) ve Carpi (3) Hollywood'daki ünlü TLC Chinese Theatre'da bir araya geldi. Bir Hollywood klasiği olarak Kobe Bryant'ın el izleri ve ayak izleri ölümsüzleştirildi.
2011 yılında Kobe Bryant, TLC Chinese Theatre'da el ve ayak izleri basılan ilk sporcu olmuştu. Basketbolcunun mirasını onurlandırmak için, sporcunun el ve ayakları kalıcı olarak Hollywood Bulvarı'nda yer alacak.
Bryant'ın kızı Natalie, "Bu tören, babamın çok sevdiği ve çok değer verdiği bu şehirde yarattığı etkiyi yanısıtıyor" dedi.
EŞİ DAVAYI KAZANDI
Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant, 13 yaşında kızı Gianna ve basketbol efsanesi eşi Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada yayınlanan fotoğraflarla ilgili Los Angeles Polis Merkezi’ne dava açmıştı. Los Angeles Polis Merkezi, Bryant ile yaklaşık 29 bin dolarlık bir anlaşmaya vardı.
Bryant'ın avukatları yaptıkları açıklamada "Vanessa Bryant, eşi ve kızı için mücadele verdi. Bu davadaki zaferimizin bu tür bir olayın yaşanmasına engel olacağını umuyoruz" dedi. Aynı kazada eşini ve kızını kaybeden Chris Chester'ın 20 milyon dolar alacağı belirtildi.