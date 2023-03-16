Kobe Bryant'ın ailesi efsane basketbolcunun anısını ölümsüzleştirdi

Bryant'ın kızı Natalie, "Bu tören, babamın çok sevdiği ve çok değer verdiği bu şehirde yarattığı etkiyi yanısıtıyor" dedi.

EŞİ DAVAYI KAZANDI



Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant, 13 yaşında kızı Gianna ve basketbol efsanesi eşi Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada yayınlanan fotoğraflarla ilgili Los Angeles Polis Merkezi’ne dava açmıştı. Los Angeles Polis Merkezi, Bryant ile yaklaşık 29 bin dolarlık bir anlaşmaya vardı.



Bryant'ın avukatları yaptıkları açıklamada "Vanessa Bryant, eşi ve kızı için mücadele verdi. Bu davadaki zaferimizin bu tür bir olayın yaşanmasına engel olacağını umuyoruz" dedi. Aynı kazada eşini ve kızını kaybeden Chris Chester'ın 20 milyon dolar alacağı belirtildi.

