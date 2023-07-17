Koreli şarkıcılar depremzedeler için sahne aldı

"GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLAMAYA KARAR VERDİK"



Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü Kee Houng Park, konuyla ilgili şunları söyledi: Bu yıl kardeş ülkemiz Türkiye’nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve Kore Savaşı ateşkesinin 70'inci yıl dönümü olan yıldır. İki ülkenin yaklaşan 100'üncü yılını kutlamak amacıyla 'Kore ve Türkiye ebedi dosttur' temasıyla düzenlenen etkinlikte, K kültürü deneyimlerinden K-pop cover dans yarışmasına ve K-müzik konserine kadar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlamak ve Kore kültürünün cazibesini paylaşmak için çeşitli etkinlikler hazırladık. 1950'de Kore Savaşı sırasında savaşan bir Türk askeri savaşta yetim kalmış olarak görünen Koreli bir kızın saçlarını okşayıp onunla ilgilendiği görüntüsü ve 2023'te Türkiye’deki büyük deprem sırasında kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren Kore acil kurtarma ekibi çalışanının kurtardığı Türk bir kıza su içirdiği görüntüsünün işlendiği illüstrasyon çalışması bizi duygulandırdı. Türkiye ve Güney Kore ihtiyaç anında birbirlerine yardım eden 'gerçek dostlar' olduğundan, bu etkinlikten elde edilen tüm geliri depremden etkilenen bölgelere bağışlamaya karar verdik ve bu küçük adımların iki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostluk ve iş birliğini daha da derinleştireceğini umuyoruz.