Leyla Bilginel: 5 yaşındayken babam beni bıçakla kovaladı

"BU ÇOCUK BİR HAFTAYA ÇIKMAZ"

Oyuncu sözlerine "Doktor yaşadıklarımı duyunca yardım etmek istedi, beni kucağına alıp babama teslim ederken 'Alın kızınızı toprağa gömün, bu çocuk bir haftaya çıkmaz' dedi. Babam beni aldı ama annem feryat ediyordu. Babamın kalbinin titremesini duydum. Babam, ailesine karşı gelemediği için bana böyle davranıyordu. Babam eve geldiğimizde okumamı kabul etti ama 'Benim yüzümü öne eğerseniz ikinizin de kafasını tıraş eder tımarhaneye atarım' dedi" diye devam etti.

