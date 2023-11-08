Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan’dan hamilelik iddialarına yanıt

"HABERLER ASILSIZ VE YALANDIR"

Hamilelik iddiaları sonrası X hesabından açıklama yapan Devrim Özkan, "Bugün hakkımda çıkan haberler asılsız ve yalandır. Uzun süredir yapılan üzücü ve yıpratıcı haber ve sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir. Sevgiler" ifadelerini kullandı.