Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan’dan hamilelik iddialarına yanıt

Son olarak "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" adlı dizide başrol oynayan Devrim Özkan, bir süredir Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ile aşk yaşıyor.
Birlikteliklerini gizlemeyen zaman zaman mutluluk pozlarını paylaşan çiftin bebek beklediği iddia edildi.
"HABERLER ASILSIZ VE YALANDIR"
Hamilelik iddiaları sonrası X hesabından açıklama yapan Devrim Özkan, "Bugün hakkımda çıkan haberler asılsız ve yalandır. Uzun süredir yapılan üzücü ve yıpratıcı haber ve sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir. Sevgiler" ifadelerini kullandı.
"PARLAMAYI ASLA BIRAKMIYORSUN"
Öte yandan Lucas Torreira, Devrim Özkan'a geçtiğimiz günlerde gönderdiği çiçeğe "Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın" notunu düşmüştü.
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