Mad Men'in yıldızı Christina Hendricks dünyaevine girdi

"Mad Men" dizisindeki "Joan" karakteriyle akıllarda yer eden ünlü ABD'li oyuncu Christina Hendricks, geçen yıl uzun süredir aşk yaşadığı George Bianchini ile nişanlandığını duyurmuştu.

Hendricks, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Birbirimize evlenme teklif ettik ve 'evet' dedik. Onu sonsuza kadar seveceğim ve önemseyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.