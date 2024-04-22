Mad Men'in yıldızı Christina Hendricks dünyaevine girdi

"Mad Men" dizisindeki "Joan" karakteriyle akıllarda yer eden ünlü ABD'li oyuncu Christina Hendricks, geçen yıl uzun süredir aşk yaşadığı George Bianchini ile nişanlandığını duyurmuştu.
Hendricks, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Birbirimize evlenme teklif ettik ve 'evet' dedik. Onu sonsuza kadar seveceğim ve önemseyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
2018'de NBC dizisi Good Girls'te birlikte çalışan Hendricks ve Bianchini,hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, ABD’nin New Orleans kentindeki tarihi Napolyon Evi'nde evlendi.
People'a büyük bir kutlama istediklerini belirten ünlü çiftin nikah törenine aralarında 'Mad Men'in yaratıcısı Matt Weiner, moda tasarımcısı Christian Siriano ve oyuncu Mae Whitman ve komedyen Retta gibi isimlerin bulunduğu 76 davetli katıldı.
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