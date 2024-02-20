Madonna sahnede yere düştü: Hiçbir şey olmamış gibi devam etti

Madonna, "Celebration" (Kutlama) adlı turnesine kısa bir süre kala ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi görmüştü. Tedavisinin ardından dünya turnesine Londra'da başlayan yıldız, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.
Canlı performansları ve sahne gösterileriyle adından söz ettiren Madonna sahnede kaza yaşadı.
ABD'nin Seattle kentinde konser veren şarkıcının sahnede düştüğü anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu
SANDALYEDEN DÜŞTÜ
Şarkıcı "Open Your Heart" şarkısı esnasında sandalyede oturuyordu. Şarkıcının sandalyesini çeken dansçının ayağının takılması üzerine Madonna yere düştü.
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANDI
Kısa sürede toparlanan Madonna düştüğü yerden kalkmadan şarkısına devam etti.
Pop müziğin efsane isimlerinden biri olan şarkıcı, sahnedeki profesyonelliğiyle övgü topladı.
MADONNA'YA DAVA AÇILDI
Öte yandan Madonna, sahneye geç çıktığı için bazı hayranlarının tepkisini çekmişti. Şarkıcının konserine giden Michael Fellows ve Jonathan Hadden adlı iki kişi, Madonna'nın söz verilen konser başlangıç saatine sadık kalmadığını öne sürerek şarkıcıya dava açtı.
Dünya turnesinde sahneye geç çıktığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Madonna iddialara yanıt verdi. Madonna, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da şarkıcısının konser esnasında "Bir kraliçe asla geç kalmaz" demesi davaya gönderme olarak nitelendirildi.
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