Madonna sahnede yere düştü: Hiçbir şey olmamış gibi devam etti

MADONNA'YA DAVA AÇILDI



Öte yandan Madonna, sahneye geç çıktığı için bazı hayranlarının tepkisini çekmişti. Şarkıcının konserine giden Michael Fellows ve Jonathan Hadden adlı iki kişi, Madonna'nın söz verilen konser başlangıç saatine sadık kalmadığını öne sürerek şarkıcıya dava açtı.

Dünya turnesinde sahneye geç çıktığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Madonna iddialara yanıt verdi. Madonna, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da şarkıcısının konser esnasında "Bir kraliçe asla geç kalmaz" demesi davaya gönderme olarak nitelendirildi.

