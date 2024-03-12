Madonna'dan büyük gaf: Oturuyor diye kızdığı seyirci engelli çıktı!

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'nın, konserinde kalabalıktan birini ayağa kalkmadığı için azarladığı video sosyal medyada paylaşıldı.



Videoda ünlü şarkıcının, doğrudan dinleyicisini işaret ederek, "Orada oturarak ne yapıyorsun?" diye sorduğu ve ikinci kez "Oturarak ne yapıyorsun?" diye tekrarladığı görülüyor.



Madonna, seslendiği kişiyi daha iyi görebilmek için sahnede ileriye doğru yürüdü ve kalabalığın tepkisini çekti. Ünlü şarkıcı bu sırada konuştuğu kişinin tekerlekli sandalyede olduğunu öğrendi.



Dinleyicisinin tekerlekli sandalyede olduğunu gören Madonna, "Ah, tamam. Politik olarak yanlış oldu. Bunun için üzgünüm. Burada olduğuna sevindim." diye konuşarak özür diledi.

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Birçok sosyal medya kullanıcısı Madonna'ya yönelik öfkesini dile getirerek, söylemleri için onu eleştirdi.



Sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tutarken, konsere katılan bir dinleyici olayla ilgili deneyimlerini paylaştı.



Madonna'nın yorumunu neyin tetiklediğini açıklayan dinleyici, "Gösteride bulundum. Gösteri sırasında herkesin ayağa kalkmasını istediği bir bölüm var. Gösterinin tamamı boyunca kimin oturduğu/ayakta olduğu önemli değildi. Sadece bir bölümde katılım istedi. Ve bu sefer kendini utandırdı" dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin