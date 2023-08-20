Madonna doğum gününü Mert Alaş'la kutladı

Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle 24 Haziran’da yoğun bakıma alınan ve ölümden dönen Madonna, 65’inci yaşını kutlamak için Lizbon’a gitti. Yanında yakın arkadaşı olan Türk fotoğrafçı Mert Alaş da vardı.

Madonna doğum gününü Mert Alaş'la kutladı

"Popun kraliçesi" lakaplı , bakteriyel enfeksiyon nedeniyle 24 Haziran’da yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti. Ailesinin kendini ölümüne bile hazırladığı , ciddi hastalığı atlatarak taburcu edilmişti. Madonna ölümden dönüşünü ve 65’inci yaşına girişini Portekiz’in başkenti Lizbon’da kutladı. 

Şarkıcıya, ailesi, arkadaşları ve ünlülerin fotoğrafçısı olarak ünlenen  Mert Alaş eşlik etti. Madonna, kutlama mesajına “Yaşamak harika... Dans ayakkabılarımı giyip doğum günümü kutlayabilmek inanılmaz!” diye yazdı.

Madonna doğum gününü Mert Alaş'la kutladı - 1

Madonna’nın karelerini Instagram sayfasına taşıyan Alaş ise, “Lizbon’da sihirli birkaç gün... Seni seviyorum doğum günü kızı” ifadelerini kullandı.

Madonna doğum gününü Mert Alaş'la kutladı - 2

Alaş, sosyal medyada hem Madonna'nın hem de kızı Lourdes'in fotoğraflarına yer verdi. 

Madonna doğum gününü Mert Alaş'la kutladı - 3

Haziranda New York'ta otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan Madonna, dünya turnesini ertelemek zorunda kalmıştı. Şimdi turne için yeniden hazırlıklara başladı. Şarkıcı, "The Celebration" adlı dünya turnesine 14 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.

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