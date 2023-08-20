Madonna doğum gününü Mert Alaş'la kutladı

"Popun kraliçesi" lakaplı Madonna, bakteriyel enfeksiyon nedeniyle 24 Haziran’da yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti. Ailesinin kendini ölümüne bile hazırladığı Madonna, ciddi hastalığı atlatarak taburcu edilmişti. Madonna ölümden dönüşünü ve 65’inci yaşına girişini Portekiz’in başkenti Lizbon’da kutladı.

Şarkıcıya, ailesi, arkadaşları ve ünlülerin fotoğrafçısı olarak ünlenen Mert Alaş eşlik etti. Madonna, kutlama mesajına “Yaşamak harika... Dans ayakkabılarımı giyip doğum günümü kutlayabilmek inanılmaz!” diye yazdı.