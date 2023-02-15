Madonna'nın Ahbap'a yardım çağrısına Haluk Levent'ten yanıt

'Pop müziğin kraliçesi' olarak anılan Madonna, Kahramanmaraş depremi sonrası hem Türkiye hem de Suriye için yardım çağrısı yaptı.

64 yaşındaki ünlü yıldız, paylaşımında deprem bölgesinde çekilen fotoğraflara yer verdi.



"BİRÇOK KİŞİ SEVDİKLERİNİ KAYBETTİ"



Madonna, "Sevgililer Günü'nde herkes aşktan bahsediyor. Bu büyük depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgi ve şifa enerjimizi gönderelim. Binlerce kişi öldü. Orada birçok kişi evini ve işini kaybetti. Sevdiklerini söylemiyorum bile. Tüm şehirler silindi. Kalp kırıcı" diyerek Ahbap Derneği'ne bağış çağrısı yaptı.

Mert Alaş ve Didem Balçın gibi ünlü isimler de Türkiye ve Suriye için yardım çağrısı yapan Madonna'ya teşekkür etti.

"TEŞEKKÜRLER MADONNA"

Ünlü şarkıcı Haluk Levent de kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne Madona'dan gelen yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Levent, Twitter'dan İngilizce olarak "Teşekkürler Madonna" mesajını paylaştı.

Madonna'nın mesajına Murat Boz, Pınar Altuğ, İrem Derici, Burcu Kara, Suzan Kardeş, Elçin Afacan, Öykü Gürman, Ece Uslu, Petek Dinçöz gibi pek çok ünlü isim de teşekkür etti.