Madonna’yı keşfeden Seymour Stein hayatını kaybetti

ABD'li müzik yöneticisi ve girişimci Seymour Stein, 80 yaşında hayatını kaybetti. Aralarında Madonna, Talking Heads, Ramones gibi isimlerin olduğu çok sayıda müzisyeni keşfeden Stein'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Sire Records isimli yapım şirketinin kurucularından olan Stein; Madonna, Talking Heads, Lou Reed, Depeche Mode, Ramones, The Cure ve The Smiths gibi müzisyen ve grupları keşfeden isim olarak biliniyordu. 80’lerin pop müziğini şekillendiren isimlerin başında gelen ve 70'li yaşlarında bile yeni yetenek keşfetmek için seyahatlere çıkan Stein, müzik sektörüne 13 yaşında girdi.

EN BÜYÜK BAŞARISI MADONNA

Stein'ın en büyük ticari başarısı, açık kalp ameliyatından sonra iyileşirken, demosunu dinledikten sonra hastane yatağına çağırdığı Madonna oldu.



Stein, 2018 tarihli anı kitabı "Siren Song: My Life in Music"te Madonna hakkında, "Ucuz, serseri giysiler giymişti, hastanenin kalp hastalığı bölümünde absürd duran türden bir kulüp çocuğuydu" diye yazdı.