Mauro Icardi, Cem Karaca şarkısı söyledi! "Bekle Beni" performansı gündem oldu

Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabında Cem Karaca'nın "Bekle Beni" şarkısını söylediği anları paylaştı.

Mauro Icardi, Cem Karaca şarkısı söyledi! "Bekle Beni" performansı gündem oldu

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü futbolcu, Cem Karaca'nın "Bekle Beni" şarkısına eşlik ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

Mauro Icardi, Cem Karaca şarkısı söyledi! "Bekle Beni" performansı gündem oldu - 1

26 Ocak'ta vizyona girecek olan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu da Icardi'nin paylaşımına "Teşekkürler" notuyla cevap verdi.

Mauro Icardi, Cem Karaca şarkısı söyledi! "Bekle Beni" performansı gündem oldu - 2

Icardi'nin paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Mauro Icardi, Cem Karaca şarkısı söyledi! "Bekle Beni" performansı gündem oldu - 3

HOLOGRAM GÖSTERİSİ ÇOK KONUŞULDU

Cem Karaca'nın hayatını konu alan "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminin prömiyeri dün gerçekleşti. Cem Karaca’nın oğlu Emrah ile İsmail Hacıoğlu'nun düet yaptığı esnada Cem Karaca'nın hologramının yansıtılması ise büyük ses getirdi.

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