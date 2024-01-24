Mauro Icardi, Cem Karaca şarkısı söyledi! "Bekle Beni" performansı gündem oldu

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü futbolcu, Cem Karaca'nın "Bekle Beni" şarkısına eşlik ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

26 Ocak'ta vizyona girecek olan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu da Icardi'nin paylaşımına "Teşekkürler" notuyla cevap verdi. Icardi'nin paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. HOLOGRAM GÖSTERİSİ ÇOK KONUŞULDU Cem Karaca'nın hayatını konu alan "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminin prömiyeri dün gerçekleşti. Cem Karaca’nın oğlu Emrah ile İsmail Hacıoğlu'nun düet yaptığı esnada Cem Karaca'nın hologramının yansıtılması ise büyük ses getirdi.

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