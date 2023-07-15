Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden: Özkan benim 44 yıllık dostum

MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Uğur'un MFÖ grubundan arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner, AKM'de yapılan törende konuşma yaptı.
Alanson'un eşi Biricik Suden ise sosyal medyadaki paylaşımıyla gündeme geldi. Biricik'in spor salonunda çekilmiş fotoğrafını paylaşması bazı takipçilerinin tepkisini çekti.
"ÖZKAN BENİM 44 YILLIK ARKADAŞIM, DOSTUM, KARDEŞİM"
Biricik Suden, tepkilerin üzerine açıklama yaptı:
"20 yıl önce babamın vefat ettiği günün gecesi saat 24.00'ı geçiyordu, spor salonu açtırıp antrenman yapmıştım. Kimilerinin kederle başa çıkma yöntemi, hayat ve ölüm felsefesi, kimilerinden daha farklı olabiliyor. Özkan sizin sanatçı olarak tanıyıp sevdiğiniz bir değerdi, benim 44 yıllık arkadaşım, dostum, kardeşim... Çamur atma uğruna haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım."
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