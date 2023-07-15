Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden: Özkan benim 44 yıllık dostum

"ÖZKAN BENİM 44 YILLIK ARKADAŞIM, DOSTUM, KARDEŞİM"



Biricik Suden, tepkilerin üzerine açıklama yaptı:



"20 yıl önce babamın vefat ettiği günün gecesi saat 24.00'ı geçiyordu, spor salonu açtırıp antrenman yapmıştım. Kimilerinin kederle başa çıkma yöntemi, hayat ve ölüm felsefesi, kimilerinden daha farklı olabiliyor. Özkan sizin sanatçı olarak tanıyıp sevdiğiniz bir değerdi, benim 44 yıllık arkadaşım, dostum, kardeşim... Çamur atma uğruna haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım."