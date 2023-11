Megan Fox doğmamış bebeğine şiir yazarak veda etti

"Midnight In The Switchgrass" filminde tanıştığı Machine Gun Kelly ile aşk yaşayan Megan Fox, son günlerde "Pretty Boys Are Poisonous" adlı şiir kitabıyla adından söz ettiriyor.



"10 HAFTA 1 GÜNLÜK BİR BEBEK"

Kitapta düşük yaptığından "Yatağınızın yanında bir ultrason fotoğrafı var, 10 hafta ve 1 günlük bir bebek..." diye bahseden Fox, sözlerine şöyle devam etti:



"Ama şimdi veda etmek zorundayım. Gözlerimi kapatıyorum ve seni içimden söküp alırlarken göğsümde sıkıca tuttuğumu hayal ediyorum. Her türlü bedeli öderim. Lütfen söyleyin, ruhu için gereken fidye nedir?"