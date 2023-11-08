Megan Fox doğmamış bebeğine şiir yazarak veda etti

Şarkıcı Machine Gun Kelly ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ABD'li oyuncu Megan Fox, "Pretty Boys Are Poisonous" adlı şiir kitabında düşük yaptığını anlattı ve doğmamış bebeğine veda etti.

Megan Fox doğmamış bebeğine şiir yazarak veda etti

"Midnight In The Switchgrass" filminde tanıştığı Machine Gun Kelly ile aşk yaşayan , son günlerde "Pretty Boys Are Poisonous" adlı şiir kitabıyla adından söz ettiriyor.

"10 HAFTA 1 GÜNLÜK BİR BEBEK"

Kitapta düşük yaptığından "Yatağınızın yanında bir ultrason fotoğrafı var, 10 hafta ve 1 günlük bir bebek..." diye bahseden Fox, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama şimdi veda etmek zorundayım. Gözlerimi kapatıyorum ve seni içimden söküp alırlarken göğsümde sıkıca tuttuğumu hayal ediyorum. Her türlü bedeli öderim. Lütfen söyleyin, ruhu için gereken fidye nedir?"

Megan Fox doğmamış bebeğine şiir yazarak veda etti - 1

PERFORMANSINI FOX'A ADAMIŞTI

Öte yandan Machine Gun Kelly, Mayıs 2022'de Billboard Müzik Ödülleri'nde "Twin Flame" adlı şarkısını söylemiş ve performansını "Ve bu, doğmamış çocuğumuz için" diyerek Megan Fox'a adamıştı.

Megan Fox doğmamış bebeğine şiir yazarak veda etti - 2

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

2010-2022 yılları arasında kendisi gibi oyuncu Brian Austin Green ile evli kalan Megan Fox'un Green'den Noah Shannon, Bodhi Ransom ve Journey River adında üç oğlu bulunuyor.

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