Megan Fox'tan evlilik itirafı: Sürekli başkalarına aşık oluyordum

EVLİYKEN BAŞKALARINA AŞIK OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Daha sonra kendini "tatmin etmeyen" bir ilişkinin içinde bulduğunu itiraf eden oyuncu, Green ile evliyken başkalarına aşık olduğunu itiraf etti.



Fox, "Sık sık başkalarına aşık olurdum. Çocukken işe giderdim ve aşık olurdum. Hiçbir zaman bekar olma ve o hayatı deneyimleme özgürlüğüne sahip olmadım. Boşandığımda bir an için bunu yapacağımı düşündüm ve üç hafta kadar bekar kaldım" ifadelerini kullandı.



Oyuncu, Machine Gun Kelly ile ayrıldıklarını da doğruladı.