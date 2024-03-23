Megan Fox'tan evlilik itirafı: Sürekli başkalarına aşık oluyordum

"Midnight In The Switchgrass" filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Machine Gun Kelly ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Megan Fox, boşandığı eşi hakkında konuştu.
2010 yılında evlendiği oyuncu Brian Austin Green ile üç çocuk sahibi olan oyuncu, Green ile 2022 yılında yollarını ayırmıştı.
18 yaşındayken 30 yaşındaki Green ile ilişki yaşamaya başlayan Fox "Brian için harika bir kız arkadaş değildim. O da bana karşı öyle değildi. Çok gençtim. O seviyede bağlılığın olduğu bir ilişkide olmamalıydım" dedi.
EVLİYKEN BAŞKALARINA AŞIK OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
Daha sonra kendini "tatmin etmeyen" bir ilişkinin içinde bulduğunu itiraf eden oyuncu, Green ile evliyken başkalarına aşık olduğunu itiraf etti.
Fox, "Sık sık başkalarına aşık olurdum. Çocukken işe giderdim ve aşık olurdum. Hiçbir zaman bekar olma ve o hayatı deneyimleme özgürlüğüne sahip olmadım. Boşandığımda bir an için bunu yapacağımı düşündüm ve üç hafta kadar bekar kaldım" ifadelerini kullandı.
Oyuncu, Machine Gun Kelly ile ayrıldıklarını da doğruladı.
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