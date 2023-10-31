Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı

"EV İSTEDİĞİM YALAN"



Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da sevgilisinden kendisine ev almasını istediği, bunun üzerine ünlü şovmenin nişanlısıyla yollarını ayırdığı iddialarıyla gündeme gelen çiftten Gülseren Ceylan, "Ev istediğim yalan! En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok" ifadelerini kullanmıştı.