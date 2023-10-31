Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil (66), kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum günü partisinde bir yüzük hediye ederek evlilik teklifinde bulunmuştu.
"ERBİL'E HAYATTA BAŞARILAR"
İlişkileriyle gündemden düşmeyen ikiliden Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından ayrıldıklarını açıkladı.
Ceylan, "Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım" ifadelerini kullandı.
"EV İSTEDİĞİM YALAN"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da sevgilisinden kendisine ev almasını istediği, bunun üzerine ünlü şovmenin nişanlısıyla yollarını ayırdığı iddialarıyla gündeme gelen çiftten Gülseren Ceylan, "Ev istediğim yalan! En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok" ifadelerini kullanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Mehmet Ali Erbil
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin