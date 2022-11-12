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Mehmet Ali Erbil'den yalın ayaklı görüntülere açıklama

Kadıköy meydanında yalın ayak kameralara yansıyan ve iki kişinin koluna girerek kaldırdığı Mehmet Ali Erbil'den o görüntülere açıklama geldi. Erbil, "Sağlığım yerinde, sete devam" dedi.

Mehmet Ali Erbil'den yalın ayaklı görüntülere açıklama

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Kadıköy meydanında yalın ayak kameralara yansıyan ve iki kişinin koluna girerek kaldırdığı Mehmet Ali Erbil sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şovmen Erbil, merdivende otururken görüntülendi. Oldukça halsiz olduğu görülen Erbil'in TikTok videosu çekmek için o halde olduğu iddia edildi.

Erbil'in perişan bir halde merdivende oturduğu anların aslı ise ortaya çıktı. Ünlü şovmenin bir projenin setinde çekim yaptığı öğrenildi. Erbil, "Sağlığım yerinde, sete devam" diye konuştu. Erbil, sosyal medyadan da yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Mehmet Ali Erbil'den yalın ayaklı görüntülere açıklama - 1

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