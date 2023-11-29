Melisa Aslı Pamuk kimdir? Futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sevgilisi Melisa Aslı Pamuk kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 yılında Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Ailesi İskenderunludur. 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey güzellik yarışmasını birincilikle tamamlamıştır.



Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenen Miss Universe yarışmasında temsil etmiştir.



Ayrıca 2009 yılında Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising (Gelecek Vadeden Model) unvanını elde etmiştir.



İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesinde psikoloji eğitimine başlamış ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. Modelliğe 14 yaşında başlamıştır.



Pamuk henüz 13 yaşındayken, 2004 yılında yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayımlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır.



Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir mobil operatör reklamında oynamasıyla başlamıştır.



2012'de Yer Gök Aşk adlı dizinin üçüncü sezonundan itibaren başrol olarak rol almıştır. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde oynamıştır.