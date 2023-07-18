Mert Ramazan Demir'in amcalık heyecanı yarım kaldı

Star TV ekranlarında yayınlanan "Yalı Çapkını" dizisinin yıldızı Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz haftalarda amca olacağını öğrenmişti. Demir'in yeğenini kucağına alamadan kaybettiği yengesinin paylaşımıyla ortaya çıktı.

Mert Ramazan Demir'in amcalık heyecanı yarım kaldı

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinde "Ferit Korhan" karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, amca olmak için gün sayıyordu.

Ancak Mert Ramazan Demir'in ağabeyi ve yengesi yaptıkları paylaşımla bebeklerini kaybettiklerini duyurdu.

Mert Ramazan Demir'in amcalık heyecanı yarım kaldı - 1

"BEBEĞİMİZİN KALBİNİN DURDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Ünlü oyuncunun yengesi Şebnem Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Buraya her zaman iyi haberle gelmeyi çok isterdim ama maalesef her zaman bu kadar şanslı olamıyoruz. Cumartesi günü bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bizim için bu çok hassas dönemi anlayışla karşılayacağınızı hiç şüphemiz yok. Yazan, merak eden herkese çok teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi Allah’ın bizim için farklı planları varmış. Umarım bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız.”

Mert Ramazan Demir'in amcalık heyecanı yarım kaldı - 2

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Paylaşımının ardından kendisine gelen destek mesajlarına da teşekkür eden Şebnem Demir, "O kadar çok mesaj ve arama var ki hepsine yetişmek mümkün değil. İyi ki varsınız" dedi.

MAGAZİN HABERLERİ

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