Mert Ramazan Demir'in amcalık heyecanı yarım kaldı

"BEBEĞİMİZİN KALBİNİN DURDUĞUNU ÖĞRENDİK"



Ünlü oyuncunun yengesi Şebnem Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Buraya her zaman iyi haberle gelmeyi çok isterdim ama maalesef her zaman bu kadar şanslı olamıyoruz. Cumartesi günü bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bizim için bu çok hassas dönemi anlayışla karşılayacağınızı hiç şüphemiz yok. Yazan, merak eden herkese çok teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi Allah’ın bizim için farklı planları varmış. Umarım bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız.”

"İYİ Kİ VARSINIZ" Paylaşımının ardından kendisine gelen destek mesajlarına da teşekkür eden Şebnem Demir, "O kadar çok mesaj ve arama var ki hepsine yetişmek mümkün değil. İyi ki varsınız" dedi.