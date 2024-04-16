Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ablasının babasının ünlü bir gazeteci olduğunu söylemişti: Uğur Dündar'dan açıklama geldi

Metin Akpınar’ın DNA testiyle kızı olduğunu kabul ettiği Duygu Nebioğlu’nun yaptığı açıklama ardından gözler Uğur Dündar'a çevrilmişti. Usta gazeteci sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Nebioğlu'nun "Duygu Nebioğlu "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor. Yakında Tüm Türkiye öğrenecek" sözleriyle işaret ettiği ismin Uğur Dündar olduğu iddialar arasındaydı.
UĞUR DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Dündar, DNA testi yapıldığını doğruladı.
Dündar, yaptığı açıklamada; "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve Haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu dna incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır... Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
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