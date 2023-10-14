Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu kimdir? Annesiyle ilgili konuştu

DUYGU DEBİOĞLU KİMDİR?

Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Duygu Nebioğlu doğar doğmaz annesi onu Antalya'da bir köye bıraktı. Nebioğlu, 6 aylıkken çocuk esirgeme kurumuna verildi. Bir süre ikiziyle birlikte çocuk esirgeme kurumunda kalan Nebioğlu, henüz 6 yaşındayken 1994 yılında öğretmen bir çift tarafından evlat edinildi. 21 yaşındayken babasının Metin Akpınar olduğunu öğrendi. 13 Ekim 2023 günü itibariyle Metin Akpınar'ın nüfusuna geçti.

ANNESİYLE İLGİLİ KONUŞTU

"Neler Oluyor Hayatta" programına konuşan Nebioğluı, biyolojik annesiyle ilgili iddialara; "Annem beni çocuk esirgeme kurumuna bırakmadı, bir bakıcı kadına bıraktı. Bu kadının başına talihsiz olaylar geldi. Şu an annem hakkında da çok talihsiz şeyler konuşuluyor. Kimseyi üzmek, yıpratmak için yapmadım. Babamla da bazı konularda iletişim kuramadığım için kendi haklarımı aramak istedim.



Metin Akpınar’ın karakterine yönelik linç kampanyalarını istemiyorum. Kötü şeyler yaşandı. Çocuk esirgeme kurumunda da aynı şekilde. Unutmak istediğim görüntüler var hafızamda. Geçmişi unutmak istediğim için bu davayı açtım." sözleriyle açıklık getirdi.