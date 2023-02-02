Modacı Barbaros Şansal serbest bırakıldı

Hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Barbaros Şansal öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geldi.

Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen modacı hakkında arama kararı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Şansal, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesince "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan hakkında yakalama kararı verildiği gerekçesiyle gözaltına alınan Şansal, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.