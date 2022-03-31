Model Dilara Kurşun mahkemede olayı anlattı: Beş saat boyunca saldırdı

Model Dilara Kurşun, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki cinsel saldırı davasında yaşadığı olayı anlattı.



Duruşmada şikayetçi olan Kurşun sanıkla bir yıldır sevgili olduğunu ve onunla beraber yaşadığını söyleyerek, "Tufan'ın bu süre zarfında öfke problemi olduğunu görmüştüm. Ağır ilaçlar ve alkol kullanıyordu. 4 Haziran 2021'de evinde otururken arkadaşımla İngilizce konuşurken, bana saldırdı. Beş saat sürdü. Sonra kendisini affetmemi istedi” dedi.

"YAPTIĞI HAREKETLER CİNSEL İSTEĞE YÖNELİK HAREKETLERDİ"



Kurşun ifadesinin devamında, "Yıldönümümüzde beni ıssız bir plaja götürdü, orda alkol almaya başladı. Dönmek istediğimde bana bağırarak 'sana yaranılmıyor, sen benimsin' dedi. Üzerimdeki kıyafetleri çıkarmaya çalıştı. Benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini düşündüm, kaçmaya çalıştım, bağırdım. Yaptığı hareketler cinsel isteğe yönelik hareketlerdi. Arabasının anahtarını verdi, bindim ve oradan uzaklaşarak annemlerin evine geldim” diye konuştu.

Kurşun ifadesinin devamında şunları söyledi: Sonrasında Tufan'ı almak için tekrar geldim, evine bıraktım. Evin önünde tartıştık. Sonra polisler geldi ve Tufan benden telefonunu çaldığım gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söyledi. Onu bir daha görmedim. Olaylardan sonra banka hesabıma 1 kuruş, 1 kuruş paralar atarak tehdit mesajları yazıyordu, şikayetçiyim."