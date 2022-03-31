Model Dilara Kurşun mahkemede olayı anlattı: Beş saat boyunca saldırdı

Haberler - DHA 31.03.2022 - 15:03
Model Dilara Kurşun, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki cinsel saldırı davasında yaşadığı olayı anlattı.
Duruşmada şikayetçi olan Kurşun sanıkla bir yıldır sevgili olduğunu ve onunla beraber yaşadığını söyleyerek, "Tufan'ın bu süre zarfında öfke problemi olduğunu görmüştüm. Ağır ilaçlar ve alkol kullanıyordu. 4 Haziran 2021'de evinde otururken arkadaşımla İngilizce konuşurken, bana saldırdı. Beş saat sürdü. Sonra kendisini affetmemi istedi” dedi.
"YAPTIĞI HAREKETLER CİNSEL İSTEĞE YÖNELİK HAREKETLERDİ"
Kurşun ifadesinin devamında, "Yıldönümümüzde beni ıssız bir plaja götürdü, orda alkol almaya başladı. Dönmek istediğimde bana bağırarak 'sana yaranılmıyor, sen benimsin' dedi. Üzerimdeki kıyafetleri çıkarmaya çalıştı. Benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini düşündüm, kaçmaya çalıştım, bağırdım. Yaptığı hareketler cinsel isteğe yönelik hareketlerdi. Arabasının anahtarını verdi, bindim ve oradan uzaklaşarak annemlerin evine geldim” diye konuştu.
Kurşun ifadesinin devamında şunları söyledi: Sonrasında Tufan'ı almak için tekrar geldim, evine bıraktım. Evin önünde tartıştık. Sonra polisler geldi ve Tufan benden telefonunu çaldığım gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söyledi. Onu bir daha görmedim. Olaylardan sonra banka hesabıma 1 kuruş, 1 kuruş paralar atarak tehdit mesajları yazıyordu, şikayetçiyim."
Şikayetçi avukatı Emek Emre, taraflar arasında mesajların incelendiğinde sanığın tehdit ve hakaret suçlarının işlediğinin anlaşılacağını söyleyerek, "Cinsel saldırı suçu yönünden, olayda sanığın darp esnasından sonra elini müvekkilimin vücudunun ön bölgesine koyduğu sabittir. Müvekkilimin olay anında yaralanmasına ilişkin fotoğraflar kendi kendini yaralamasının mümkün olmayacağını göstermektedir" dedi.
"KENDİSİNE HİÇBİR ŞEKİLDE ELİMİ SÜRMEDİM"
Sanık Tufan Kılıç mahkemede, Kurşun'un ifadelerini kabul etmediğini belirterek, "İddiaları asılsız. Kendisine hiçbir şekilde elimi sürmedim. Daha önce trafikte bir çiftle tartışmıştık, yaralanmaları bu olayla ilgili olabilir. İlişkimizde sıkıntılar olsa da sonrasında barışıp ilişkimize devam ettik" diye konuştu.
Sanık Avukatı Ali Osman Kahraman da, "Sanık ve şikayetçi trafikte başka bir çiftle kavga etmiş ve saldırıya uğraşmıştır. Olay basına da yansımıştır. İfadesinde kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde yaralandığına dair rapor vardır. Müvekkilim suçsuzdur" şeklinde konuştu.
Mahkeme Heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
13 YIL HAPİS İSTEMİ
İddianamede, ‘Nitelikli cinsel saldırı’, ‘Hakaret’ ve ‘Basit tehdit’ suçlarından toplam 13 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.