Moschino'nun yeni kreatif direktörü Davide Renne hayatını kaybetti

İtalyan tasarımcı Davide Renne, Jeremy Scott'ın 10 yıl boyunca başında olduğu Moschino'dan ayrılmasıyla 1 Kasım'da yeni görevine resmi olarak başlamıştı.
Moschino ile ilk defilesini önümüzdeki Şubat ayında Milano Moda Haftası sırasında gerçekleştirecek olan 46 yaşındaki Renne, yeni görevine başlamasından günler sonra hayatını kaybetti.
"OLANLARA İNANAMIYORUZ"
Moschino'nun ana şirketi Aeffe'nin başkanı Massimo Ferretti, markanın sosyal medya hesabından Renne'nin vefatını duyurdu.
Ferretti, "Bu dramatik dönemde yaşadığımız acıyı anlatacak kelime yok. Davide Renne yalnızca birkaç gün önce aramıza katıldı. Ani bir hastalık onu bizden çok erken aldı. Olanlara hala inanamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Renne ile iddialı bir proje üzerinde çalıştıklarından bahseden Ferretti, "Çok kısa bir süre aramızda olmasına rağmen Davide hemen kendini sevdirip saydırabildi. Onun hayal gücü ve yaratıcılığının sadece öngördüğü şeyleri sürdürme sorumluluğuyla baş başa kaldık. Ailesine ve arkadaşlarına en derin baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
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