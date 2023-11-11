Moschino'nun yeni kreatif direktörü Davide Renne hayatını kaybetti

Renne ile iddialı bir proje üzerinde çalıştıklarından bahseden Ferretti, "Çok kısa bir süre aramızda olmasına rağmen Davide hemen kendini sevdirip saydırabildi. Onun hayal gücü ve yaratıcılığının sadece öngördüğü şeyleri sürdürme sorumluluğuyla baş başa kaldık. Ailesine ve arkadaşlarına en derin baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.