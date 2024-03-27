MS hastalığıyla mücadele eden Christina Applegate: Beynimde 30 lezyon var

"SÖYLEDİĞİM HER ŞEY KOCA BİR YALANDI"

"Ellerim bazen tuhaflaşmaya başlıyor ve bazen beynimde nöbet geçiriyormuşum gibi bir his oluşuyor" diyen oyuncu, MS'in hareket kabiliyetine zarar verdiğini açıkladı.

"Çok zor. Nefret ediyorum. Öfke doluyum. Üstesinden gelemiyorsunuz" diyen oyuncu, hastalığı hakkında konuşmak istediğini belirtti. Daha önce meme kanseriyle mücadele eden ve bu konuda sessizliğini koruyan oyuncu, artık konuşacağını söyledi ve o dönemle ilgili "Söylediğim her şey koca bir yalandı" ifadelerini kullandı.