MS hastalığıyla mücadele eden Christina Applegate: Beynimde 30 lezyon var

Zirveye Tırmanış, Eyvah Annem Dağıttı!, Açık Çek ve Anchorman gibi yapımlarla tanınan ABD'li oyuncu Christina Applegate'e 2021 yılında MS (Multipl skleroz) teşhisi konuldu. 52 yaşındaki oyuncu hastalığıyla mücadelesi hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
Dax Shepard'ın Armchair Expert adlı podcast programına katılan oyuncu "Beynimde 30 lezyon var. En büyüğü sağ gözümün arkasında, bu yüzden sağ gözüm çok ağrıyor" dedi.
"SÖYLEDİĞİM HER ŞEY KOCA BİR YALANDI"
"Ellerim bazen tuhaflaşmaya başlıyor ve bazen beynimde nöbet geçiriyormuşum gibi bir his oluşuyor" diyen oyuncu, MS'in hareket kabiliyetine zarar verdiğini açıkladı.
"Çok zor. Nefret ediyorum. Öfke doluyum. Üstesinden gelemiyorsunuz" diyen oyuncu, hastalığı hakkında konuşmak istediğini belirtti. Daha önce meme kanseriyle mücadele eden ve bu konuda sessizliğini koruyan oyuncu, artık konuşacağını söyledi ve o dönemle ilgili "Söylediğim her şey koca bir yalandı" ifadelerini kullandı.
MS (MULTİPL SKLEROZ) HASTALIĞI NEDİR?
Multipl Skleroz (MS), kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Genellikle 20-40 yaşları arasında ortaya çıkan MS, ataklar halinde gelişir ancak uygun tedavi ve düzenli takiple kontrol altında tutulabilir.
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