Murat Ünalmış baba oldu: Bayram şekerimiz geldi

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, geçtiğimiz yıl eylül ayında Albena İlieva ile (Nutiye Akar) nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift sade bir törenle dünyaevine girmişti.
"ÇİFTE BAYRAM YAŞADIK ÇOK ŞÜKÜR"
Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten güzel haber geldi. Baba olduğunu takipçileriyle paylaşan Ünalmış, oğluyla pozuna şu notu düştü:
"Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim."
Murat Ünalmış ile Albena İlieva oğullarına "Selim Baran" adını verdi.
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