Murat Ünalmış baba oldu: Bayram şekerimiz geldi

"ÇİFTE BAYRAM YAŞADIK ÇOK ŞÜKÜR"

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten güzel haber geldi. Baba olduğunu takipçileriyle paylaşan Ünalmış, oğluyla pozuna şu notu düştü:

"Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim."

Murat Ünalmış ile Albena İlieva oğullarına "Selim Baran" adını verdi.